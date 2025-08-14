Rassegna stampa 14-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Premi ai dirigenti regionali: in Sicilia il governo Schifani impone la “dieta”
Ponte, Bonelli attacca l’Ingv. La “Stretto”: «Dice cose non vere»
Raddoppio ferroviario Messina-Catania, i cittadini della ionica denunciano: lavori senza trasparenza
IN EVIDENZA
Il turismo che piace ai messinesi? «Partono, ma non come prima…
Riaperto il museo archeologico di Tripi: alla scoperta dei tesori di Abakainon, una nuova esperienza inclusiva
IN PROVINCIA
Dalle discoteche ai locali pubblici: due ordinanze dettano nuove regole a Capo d’Orlando
