Raddoppio ferroviario Messina-Catania, i cittadini della ionica denunciano: lavori senza trasparenza

Denunciano omertà e silenzi il Comitato Jonico Beni Comuni e altre associazioni della riviera jonica riunite da tempo per affrontare le criticità ambientali e sociali derivanti dalla costruzione della nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo.

Nelle scorse settimane avevano ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di ottenere dati e informazioni dall’Osservatorio ambientale per avere contezza di come ed in che misura l’opera impatta ed impatterà su un territorio che definiscono già fragile e tragicamente violentato da cementificazione e antropizzazione selvaggia, ma finora hanno ricevuto solo silenzi.

