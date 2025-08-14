Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Raddoppio ferroviario Messina-Catania, i cittadini della ionica denunciano: lavori senza trasparenza

Raddoppio ferroviario Messina-Catania, i cittadini della ionica denunciano: lavori senza trasparenza

Comitato civico e associazioni della riviera ionica chiedono i dati sull’impatto ambientale tra Giampilieri e Fiumefreddo

Denunciano omertà e silenzi il Comitato Jonico Beni Comuni e altre associazioni della riviera jonica riunite da tempo per affrontare le criticità ambientali e sociali derivanti dalla costruzione della nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo.
Nelle scorse settimane avevano ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di ottenere dati e informazioni dall’Osservatorio ambientale per avere contezza di come ed in che misura l’opera impatta ed impatterà su un territorio che definiscono già fragile e tragicamente violentato da cementificazione e antropizzazione selvaggia, ma finora hanno ricevuto solo silenzi.
