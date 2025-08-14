Messina, nuovo sversamento fognario a Pace: insorgono i residenti

Un nuovo sversamento di liquami fognari in via Consolare Pompea (zona Pace, poco prima dei cannoni) alla vigilia di Ferragosto preoccupa non poco gli abitanti di questa parte della zona nord di Messina. "Una storia che si ripete a cento metri dal punto precedentemente interessato a giugno": a lanciare l'appello è una residente, Emanuela Cannistrà, referente dei comitati “Messina 3S” e “Quiete, sicurezza, mobilità: non sono concessioni, sono DIRITTI” che già all'inizio dell'estate avevano presentato un esposto alle istituzioni competenti un intervento risolutivo.

I cittadini infatti sono costretti a convivere ogni giorno con liquami maleodoranti lungo la strada e sotto le finestre di casa. "Le denunce sono partite tempestivamente ma, a oltre 24 ore di distanza, nessun intervento è stato effettuato" - prosegue Cannistrà - Quello che sta accadendo non è soltanto un disservizio, ma un rischio per la salute pubblica".