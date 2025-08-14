Messina alla vigilia dell’Assunta: fede, tradizione e comunione attorno al Cippo FOTO

Ai piedi di Maria, con lo sguardo verso di lei, come fosse la prima volta: la messa sotto il cippo è il preludio alla giornata di domani, solennità dell'Assunta, che per i messinesi è fede e devozione che si rinnova. Piazza Castronovo gremita nella sera della vigilia, fra il tripudio di colori delle luminarie e dei ceri votivi del Gruppo Ceri Messinesi giunti in corteo da Palazzo Zanca poco prima dell’inizio della celebrazione. Una preghiera nella preghiera, aperta dalla comunità ortodossa Panaghia Sumelà e San Giacomo Apostolo, segno di quella comunione che a Messina è di casa.

E’ stato l’arcivescovo Giovanni Accolla a presiedere la messa, con la partecipazione della parrocchia S. Maria dell’Arco, del cappellano della Vara padre Antonello Angemi, del Centro interconfraternale diocesano, delle istituzioni civili e militari. "La festa dell'Assunta è identitaria del popolo messinese e oppirtunità di testimonianza ed evangelizzazione. Non c'è espressione di fede che non sia capace di generare bene e bellezza" ha detto mons. Accolla. Dalla morte alla vita è questo il senso teologico della solennità dell’Assunta (la Vergine salita in cielo in corpo e anima), racchiusa in quella bara con la Beata Vergine Maria dormiente (la Dormitio Virginis) custodita nel monastero di Montevergine, che domani sarà collocata alla base del Cippo. Anche il cappellano della Vara padre Antonello Angemi ha ricordato che “la Vara è il fulcro del percorso di fede della comunità messinese".