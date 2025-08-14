Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Il turismo che piace ai messinesi? «Partono, ma non come prima...»

Il turismo che piace ai messinesi? «Partono, ma non come prima...»

Se da un lato la provincia è nella speciale classifica dove è più alta la spesa degli stranieri di contro cambia lo stile di vacanza dei locali: si punta più sulla qualità del viaggio

Due facce della stessa medaglia. Quella del turismo. Perché l’estate 2025 si sta caratterizzando per l’imprevedibilità del comportamento dei turisti, sia in entrata che in uscita dal territorio. Messina, secondo quanto scritto nell’ultimo report “Tourism and Incoming Watch” pubblicato da CleverAdvice utilizzando dati forniti da Nexi, risulta una delle province dove è più alta la spesa dei turisti stranieri.
È chiaro che il crocierismo ha un ruolo importante ma il dato riguarda tutta la provincia e qui Taormina, Giardini Naxos, le Isole Eolie sono una bella spinta. Analizzandolo, è un dato che riguarda tutte le transazioni effettuate in loco; quindi, non vengono considerate le spese già sostenute on line (come il pagamento di un B&B o un albergo) sui portali.
L’altro lato della medaglia è rappresentato dai messinesi. Che non partono, almeno non come una volta. «Due anni fa – racconta Roberta Lisciotto – la stagione post Covid è stata pazzesca. Oggi registriamo meno quantità e più qualità nei viaggi dei nostri concittadini. Chi acquista i pacchetti economici, di fascia bassa, ormai lo fa su internet». Si continua, comunque, a spendere, anche se si preferisce distribuire durante l’anno.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province