Il turismo che piace ai messinesi? «Partono, ma non come prima...»

Due facce della stessa medaglia. Quella del turismo. Perché l’estate 2025 si sta caratterizzando per l’imprevedibilità del comportamento dei turisti, sia in entrata che in uscita dal territorio. Messina, secondo quanto scritto nell’ultimo report “Tourism and Incoming Watch” pubblicato da CleverAdvice utilizzando dati forniti da Nexi, risulta una delle province dove è più alta la spesa dei turisti stranieri.

È chiaro che il crocierismo ha un ruolo importante ma il dato riguarda tutta la provincia e qui Taormina, Giardini Naxos, le Isole Eolie sono una bella spinta. Analizzandolo, è un dato che riguarda tutte le transazioni effettuate in loco; quindi, non vengono considerate le spese già sostenute on line (come il pagamento di un B&B o un albergo) sui portali.

L’altro lato della medaglia è rappresentato dai messinesi. Che non partono, almeno non come una volta. «Due anni fa – racconta Roberta Lisciotto – la stagione post Covid è stata pazzesca. Oggi registriamo meno quantità e più qualità nei viaggi dei nostri concittadini. Chi acquista i pacchetti economici, di fascia bassa, ormai lo fa su internet». Si continua, comunque, a spendere, anche se si preferisce distribuire durante l’anno.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale