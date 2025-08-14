Ferragosto, il sindaco di Taormina aziona i droni per il controllo spiagge

«Stiamo monitorando le spiagge di Taormina con i nostri droni, ogni ombrellone e altro suppellettile incustodito che troveremo domani dalle 5 alle 9 sarà rimosso e sequestrato» dice il sindaco, Cateno De Luca, ricordando l’ordinanza che per il Ferragosto vieta ogni forma di attendamento e di accensione di fuochi e falò. «A coloro che passeranno una romantica notte sulle spiagge di Taormina -avverte De Luca - dico: evitate di puntare la sveglia perché ci penserò domani alle 5».