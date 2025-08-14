Dalle discoteche ai locali pubblici: due ordinanze dettano nuove regole a Capo d’Orlando

Nuovo orario per le discoteche di Capo d’Orlando e per i locali pubblici, anche se per questi ultimi si tratta di un provvedimento che sarà in vigore solo per pochi giorni. Il sindaco Franco Ingrillì ha già emanato una prima ordinanza per le discoteche, mentre ne ha annunciato un’altra per i locali pubblici a seguito della riunione di ieri mattina in prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo provvedimento disciplina gli orari delle attività di intrattenimento danzante di ogni genere, in pratica le discoteche ed i night.

Nel documento si legge che «si rende necessario, garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze, da tutelare, anche in funzione dell’ubicazione delle predette attività e del periodo di svolgimento, con maggiore tolleranza nel periodo estivo» e anche perché «prioritariamente deve essere tutelata l’incolumità dei giovani, limitandone le trasferte notturne». Così ha ordinato « da subito e sino al 10 settembre 2025, nel territorio del Comune di Capo d’Orlando, per le attività autorizzate a svolgere trattenimenti danzanti, sia all’aperto che al chiuso, o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, l’osservanza dell’orario di esercizio dalle ore 18 alle ore 3.30 del giorno seguente, con un’ulteriore tolleranza di 30 minuti con impianto di diffusione musicale impostato su livelli minimi e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, durante i quali i gestori dovranno invitare i clienti a lasciare il locale».

