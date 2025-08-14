Capo d’Orlando, controlli straordinari dei Carabinieri: tre denunce per guida sotto effetto di alcol e droga

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri di Sant’Agata Militello concentrata nelle aree della “movida” e nei principali snodi stradali.

L’attività, mirata alla prevenzione dei reati e al rispetto del codice della strada, ha portato alla denuncia di tre persone per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Per loro è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.

Altri due automobilisti sono stati segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore alla soglia penale, ma hanno comunque subito il ritiro della patente.

Sul fronte antidroga, i militari hanno identificato otto persone, di età compresa tra 19 e 54 anni, trovate in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina destinate all’uso personale. La droga è stata sequestrata e inviata al RIS di Messina per le analisi.