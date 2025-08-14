Aspettando la Vara, l'arcivescovo Accolla: "La forza della fede in quel Viva Maria”

Festa di fede e devozione, di origine e appartenenza, di legami forti e indissolubili come quelle gomene che strette tra le mani, veicolano un cammino che è vita. «Trascinatori di anime e annunciatori di fede»: un augurio che è già certezza per mons. Giovanni Accolla quello rivolto ai messinesi che oggi e domani celebreranno la solennità dell’Assunta. Per il nono anno anche lui vivrà questa festa, anche lui ancora una volta – al grido di “Viva Maria!” – sventolerà il suo fazzoletto bianco accogliendola a piazza Duomo, raccogliendo la fatica e l’emozione delle migliaia di pellegrini di speranza che hanno camminato per le strade di Messina. L’arcivescovo torna ancora una volta a parlare dell’importanza che «un momento di forte aggregazione e devozione come la processione della Vara, diventi sempre più spazio di comunione», che quel fiume umano sia «segno tangibile di una presenza non solo fisica ma del cuore», che la forza impressa nel lungo cammino attraverso la città, sia «forza di comunione, capacità di professare la propria fede».

La città dello Stretto ha più volte conosciuto la sofferenza, il disagio, nel tempo del Covid (come il resto del mondo), nella morte di Sara Campanella, figlia acquisita di questa terra: la ricorderà certamente nelle sue omelie mons. Accolla – stasera ai piedi del cippo, domani nella messa pontificale e nella benedizione al termine della processione –, ricorderà il dolore della madre, anzi delle madri, perché chi ha tolto la vita a Sara e si è tolto la vita, Stefano Argentino, «ha lasciato un segno indelebile nelle menti e nei cuori di tante persone», ha detto. Tra le tante suppliche deposte ai piedi dell’Assunta, una speciale il pastore la riserva a questa piccola grande donna, Sara, «che con il suo sacrificio ha gettato sul terreno un seme fecondo». La visita pastorale ha dato modo all’arcivescovo di «toccare con mano il bisogno della gente di intraprendere percorsi crescita condivisa, l’urgenza di esserci per gli altri, facendo proprio il bisogno di tante sorelle e fratelli soli, perché non hanno ancora conosciuto la bellezza del volto di Cristo».