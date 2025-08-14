Aspettando la Vara, la simbologia contenuta nel Carro Votivo. Tutti i segreti

Il Rinascimento è stato per Messina il momento di massimo splendore durante il quale monumenti, edifici, archi trionfali e feste agostane, assumevano non solo un valore legato alla bellezza o all’arte, ma soprattutto un periodo in cui ad ogni cosa corrispondeva un preciso riferimento e veniva dato significato. Come la simbologia contenuta nel Carro Votivo della Vara. È partito così, nel 2019, un lento percorso di studio e recupero legato alla iconografia e iconologia della Vara con l’obiettivo di riallacciare le fila col passato e restituirlo ai messinesi, con l’intento di renderli consapevoli di una tradizione che affonda le sue radici nello studio e nella progettazione di menti elevate appartenenti alla classe colta della Messina del XVI secolo. Dopo un complesso lavoro di restauro della parte strutturale del Carro Votivo, si è quindi intrapreso l’impegnativo lavoro di rifacimento degli abiti dei personaggi, questa volta con l’accortezza di farlo precedere da studi e riflessioni condivise tra gli assessorati alla Cultura e alle Manutenzioni, il Gruppo storico Vara, la Curia, studiosi di Storia della Chiesa e la Soprintendenza ai Beni culturali.

Dall’edizione 2020, grazie allo studio e al recupero dell’antica tradizione che abbiamo voluto come Amministrazione comunale e condiviso con il Gruppo storico, il giorno seguente al 15 agosto la Vara viene ruotata in piazza Duomo rivolgendola al Portale del Duomo. Tra i tanti testi consultati, quello di Giuseppe Giorgianni “La Festa della Madonna Assunta a Messina”, 1995, li riassume tutti con una sintesi alquanto plausibile ed illuminante: «Secondo l'incisione di Panebianco e Minasi (1842) e le descrizioni di Ventimiglia e Samperi, il carro della Vara, giunto nella piazza del Duomo, non veniva (come oggi) rivolto a monte, in direzione nord, in asse con il percorso di via Primo Settembre. Il carro, proveniente prima del terremoto dall’attuale via Cavour, arrivava in piazza ruotato rispetto l'asse di entrata e rivolto al Portale Maggiore e alla Cattedrale di Messina.

Vara e Portale hanno infatti lo stesso tema iconografico: l'Assunzione di Maria. Secondo Andrea Gallo (1793), nella Vara figura, sotto la forma corporea tutta bianca, un'Anima cinta di stelle, (che) vien presentata dal Figlio al Padre.

La presentazione dell'Alma Maria a Dio Padre si risolve ponendo la Vara proprio di fronte al portale della Cattedrale di Messina. L'immagine del paradiso celeste – dove si compie il processo di assunzione con l'incoronazione – non si trova, infatti, nel programma figurativo della Vara, ma nella “machina fissa” (il Portale del Duomo) che ospita la scena della “coronatio” della Madonna.

Il timpano del portale presenta il cerchio in cui Cristo incorona Maria entro un triangolo con angeli musicanti e oranti, su cui troneggia l'Eterno. Le scene che premettono al portale dell'Assunta, o più esattamente dell'incoronazione, con la celebrazione di Maria, sono contenute nella Vara: portale e Vara sono iconograficamente complementari. Il cielo di nuvole citato da D'Alibrando indica il portale come luogo deputato alla rappresentazione del paradiso.

Lo scambio scenico tra Vara e Portale è riflesso nel dialogo riportato da Samperi sulla tradizione messinese di Caldo e Maurolico: Cristo invita l'Alma Maria a possedere il Regno del Padre quale Imperatrice, ma l'azione non trova conclusione nella macchina della Vara. L'immagine di Dio Padre, che manca tra le figure della Vara, entra in relazione con questa solo rivolgendo il carro verso il portale».