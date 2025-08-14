Ancora vip a Villa Pulejo a Messina: dopo Mengoni, anche Rovazzi e Francesco Totti

Anche Fabio Rovazzi ha scelto "Villa Pulejo" per le sue vacanze d’agosto. L’artista milanese, in tour questa estate in diverse piazze italiane tra cui Acquedolci, ha scelto di rilassarsi qualche giorno nella prestigiosa dimora storica messinese della famiglia Pulejo tra prelibatezze culinarie e comfort assoluto, apprezzando la gentilezza e l’ospitalità ricevuta. Nei giorni precedenti a fermarsi a Villa Pulejo era stato Francesco Totti assieme alla compagna Noemi Bocchi. Mentre in precedenza, nei giorni del suo concerto a Messina, era stato Marco Mengoni con altri componenti del suo staff a fermarsi nella residenza di Messina.