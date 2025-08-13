S. Agata di Militello, futuro dell’ospedale in stand-by. Il Comune preme sull’acceleratore

Un richiamo trasversale alla responsabilità dei rappresentanti politici del territorio per restituire all’ospedale di Sant’Agata Militello la piena funzionalità, a garanzia della salute di un hinterland con circa 100.000 abitanti.

A lanciarlo l’amministrazione municipale ed i consiglieri di maggioranza santagatesi con una ferma presa di posizione nel dibattito sul destino del presidio.

«La battaglia per il diritto alla salute non riguarda solo cittadini e amministrazione di Sant’Agata Militello, che nella qualità di capofila del distretto e sede del presidio svolge un ruolo propulsivo e di coordinamento, ma interessa le comunità dell’intero hinterland nebroideo coinvolgendo a pieno titolo, ed in egual misura, tutti i sindaci ed i rappresentati istituzionali».

I nodi cruciali sono quelli già più volte espressi anche dall’assemblea dei sindaci del distretto, con la necessità di attuare le previsioni rimaste su carta in termini di dotazioni di posti letto e unità operative, ripristinare i reparti azzoppati dalla carenza di medici, garantire piena efficienza alla fondamentale attività del Pronto soccorso e riaprire la partita su Ostetricia e ginecologia col Punto nascita.

