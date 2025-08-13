Rassegna stampa 13-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
-Messina, le opere chieste dal Comune “prima” che si inizi col Ponte
-Ponte sullo Stretto di Messina: «Tariffe ridotte? È solo una “fake”, costerà meno dei traghetti»
-Messina, a fine mese le prime demolizioni per il nuovo volto di Maregrosso
IN SICILIA
-Palermo, la morte di Simona Cinà: serata da ricostruire. Nuova raffica di interrogatori
-I dubbi sui termovalorizzatori. La Regione siciliana prepara le contromosse
In città
-Messina, dopo la crisi un’estate “normale”. «Ma l’emergenza idrica non è finita»
Il caso
-Nei fondali delle Eolie i manichini abbandonati dopo le riprese del film
In provincia
-Ospedale di Milazzo: riaperta la Farmacia, ma i riflettori rimangono accesi
-Bisogna dormire, non conferire. A Taormina petizione contro gli orari dei rifiuti
-S. Agata di Militello, futuro dell’ospedale in stand-by. Il Comune preme sull’acceleratore
Caricamento commenti
Commenta la notizia