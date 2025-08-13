Ospedale di Milazzo: riaperta la Farmacia, ma i riflettori rimangono accesi

Riattivato il servizio di Farmacia, anche se la situazione strutturale dei locali, ubicati proprio sotto il vecchio pronto soccorso non resta sicuramente delle migliori. A seguito del sopralluogo dei tecnici dell’Asp e in attesa della relazione ufficiale, si è deciso di far ripartire il servizio di distribuzione dei farmaci sia all’interno del “Fogliani” sia per gli utenti esterni. La zona dove si è verificato il crollo dei calcinacci è stata per il momento interdetta, ma il resto dei locali è regolarmente utilizzato. Qualche disagio ma appare evidente che la farmacia di un ospedale non può rimanere chiusa. Al momento non è stato ipotizzato neppure uno spostamento della stessa, anche perché sarebbe tutt’altro che facile e quindi si cercherà di operare con la massima attenzione, proprio in virtù del fatto dei lavori invasivi che si stanno effettuando nell’ala dell’ex pronto soccorso che verrà riqualificato grazie ai fondi del Pnrr. Lavori che forse, senza troppo girarci attorno, avrebbero dovuto essere preceduti da una migliore organizzazione dell’intero presidio ospedaliero che oggi logisticamente, inutile negarlo, vive delle difficoltà, con reparti che accolgono anche discipline diverse. Ma ormai trovare dei correttivi non sarà facile e l’unico obiettivo deve essere quello di limitare al massimo i disagi per gli utenti ma anche per lo stesso personale medico.

