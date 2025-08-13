Nei fondali delle Eolie i manichini abbandonati dopo le riprese del film

A distanza di tre mesi il mare delle Eolie continua a subire la presenza invasiva dei resti dei manichini utilizzati dal regista Christopher Nolan per le riprese del suo film “The Odissey”. Una presenza che, se nell’immediato ha destato curiosità, poiché chi li ha rinvenuti pensava potesse trattarsi di scheletri umani, adesso è diventata insostenibile dal punto di vista ambientale.

A dire il vero la questione sembrava essere stata risolta a seguito dell’intervento della Capitaneria che lo scorso maggio, dopo essere stata informata della presenza di questi manichini rinvenuti da due sub catanesi intenti ad esplorare i fondali, di concerto con la Procura di Barcellona aveva mosso delle contestazioni alla produzione imponendo la bonifica dell’area.

Ma il rinvenimento qualche giorno addietro di altri manichini da parte di due sommozzatori romani, sempre nei fondali dello scoglio del Bagno, scenario di diverse riprese del kolossal, ha riaperto il caso.

