Messina, l'ispezione del Pd al carcere di Gazzi: "Carenze strutturali. Chiederemo interventi a Ministero e Comune"

Questa mattina l’On. Stefania Marino, deputata nazionale del Partito Democratico, e Armando Hyerace, segretario provinciale del PD di Messina, hanno effettuato un’ispezione presso la Casa Circondariale di Gazzi. La visita era stata annunciata in seguito al suicidio del detenuto Argentino.

“Un fatto che segna una doppia sconfitta per lo Stato, sia sul piano della giustizia per la giovane Sara Campanella sia su quello della tutela di chi è affidato alle istituzioni. Alle famiglie di entrambi questi giovani va il mio pensiero, con tutto il senso di responsabilità che il ruolo di parlamentare mi impone”, ha commentato l’On. Marino.

Nel corso dell’ispezione, i due dem hanno avuto modo di dialogare lungamente con un’amministrazione penitenziaria profondamente segnata dall’accaduto.

“Pur presentando condizioni complessivamente migliori rispetto a molti altri istituti penitenziari – anche grazie all’impegno della direzione e del personale, la cui seria professionalità risulta tangibile pur non senza enormi difficoltà quotidiane, – la struttura di Gazzi evidenzia alcune criticità ormai strutturali del sistema penitenziario nazionale:

•Insufficienza della pianta organica, sia per il personale di polizia penitenziaria sia per gli operatori;

•Necessità urgenti di manutenzione delle strutture;

•Grave carenza di personale educativo e trattamentale, fondamentale per il percorso di reinserimento sociale dei detenuti”

L’On. Marino ha assunto l’impegno di portare all’attenzione del Ministro della Giustizia le problematiche riscontrate, attraverso un’interrogazione parlamentare volta a sollecitare interventi concreti e immediati.

Da par suo, Hyerace fa sapere che il gruppo consiliare dem solleciterà all’amministrazione comunale l’avvio di uno sportello che garantisca anche per i detenuti di Gazzi, i servizi erogati dagli uffici municipali.