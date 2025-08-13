Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, a fine mese le prime demolizioni per il nuovo volto di Maregrosso

L’intervento nell’ex Macello è il tassello di partenza per la riqualificazione del waterfront. Si comincia da una sorta di ostello della gioventù, poi altre strutture sociali, lidi e aree sportive

Ospiterà quello che somiglierà ad un moderno ostello della gioventù. Oggi si chiama turismo a basso costo e in una città dalla ricettività molto diffusa, per non dire sparpagliata, rappresenterà un nuovo riferimento, specie per il contesto in cui sorgerà.
Non ha ancora un nome la struttura che nascerà al posto dell’ex macello e della vecchia sede della facoltà di veterinaria, ma intanto si sa quando potranno cominciare i lavori. Dopo una lunga serie di rinvii (compresi tre mesi per trovare una collocazione, acciuffare e trasferire a Gela la trentina di gatti che si erano stabiliti nella struttura abbandonata), la zona può essere demolita. Palazzo Zanca e l’azienda di Alcamo che se ne occuperà si sono dati appuntamento alla fine di agosto, proprio nell’ultima settimana, per avviare un lavoro che, di fatto, è il primo passo verso la realizzazione del polo sociale per il quale sono stati finanziati dal Governo ben 18 milioni di euro.
