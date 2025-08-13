Messina, 24 boyscout baresi si perdono nei sentieri di San Filippo: li recuperano i vigili del fuoco

Ieri pomeriggio intorno alle 19:30, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per il recupero di 24 boy scout della provincia di Noci (Bari) che si erano smarriti durante un’escursione che li avrebbe dovuti condurre alle cascate di San Filippo. Il sentiero della zona di San Filippo ricadeva in zona impervia e si sono smarriti.

Dopo la segnalazione è stata inviata immediatamente la squadra 1a dei Vigili del fuoco e, con il supporto di specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), si è individuata rapidamente la posizione dei ragazzi.

I boy scout e i loro accompagnatori, seppur disorientati, sono stati trovati in buone condizioni di salute. Dopo le prime assistenze, sono stati condotti a valle dove, grazie a un bus e a un Doblò dei Vigili del fuoco, sono stati trasportati alla parrocchia di San Domenico, nel quartiere Giostra di Messina, dove hanno trovato ospitalità e alloggio.