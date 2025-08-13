La confisca agli Ofria di Barcellona: annullato il sequestro di 250 mila euro al commercialista catanese Salvatore Virgillito

Il Tribunale del Riesame di Messina (presidente Micali, componenti Crisafulli e Monforte), ha annullato il sequestro di oltre 250 mila euro disposto dal gip a carico del commercialista catanese Salvatore Virgillito, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Alberto Gullino e Angelo Mangione.

La vicenda nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'impresa barcellonese Bellinvia della famiglia Ofria, che secondo la Procura continuava ad essere sotto il controllo del gruppo nonostante la confisca.

"Mancando le motivazioni - spiegano i due legali - che saranno depositate entro 30 giorni, non possiamo sapere quali tra i profili evidenziati in ricorso siamo stati accolti, che pertanto, qui richiamiamo sinteticamente.

Posto che l'unico profitto individuato dal pm e dal gip è costituito dagli emolumenti percepiti dal dr. Virgillito quale amministratore giudiziario, non dovutigli - in tesi d'accusa - perché egli avrebbe solo apparentemente svolto tale ruolo, consentendo di fatto agli Ofria di continuare a gestire la loro impresa pur dopo la confisca, si è dedotto, da parte della difesa, che tale tesi è logicamente e giuridicamente insostenibile.