Ferragosto: vietati picnic e fuochi a Giardini Naxos. Sanzioni fino a 500 euro

Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro a quanti allestiranno picnic con tavoli e sedie, accenderanno fuochi, faranno uso di fornelli e monteranno strutture per attendamenti lungo spiagge ed aree demaniali marittime del territorio comunale di Giardini Naxos (Messina). È questo quanto prevede un’ordinanza del sindaco, Giorgio Stracuzzi, in vigore, da oggi fino alle 7 del mattino del 16 agosto. Questa sera dalle 19 alle 7 e poi negli stessi orari fino alla mattina del 16 è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi, l’accatastamento di legname o altro materiale simile infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti sempre sugli arenili. Vietato anche il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19 del 14 alle ore 7 del 15 agosto. Non sarà inoltre possibile vendere bevande non alcoliche in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale. In questo contesto rientrano anche le bevande dispensate dai distributori automatici in aree in prossimità delle spiagge. Un’altra ordinanza, infine, vieta fino la fine del mese, i cantieri di edilizia privata. Sono stati predisposti, infine, con le forze dell’ordine particolari servizi di vigilanza e viabilità proprio per fare rispettare le decisioni del Comune.