Era stato deriso da Salvini sui social, studente messinese risponde al ministro: "Dato in pasto a odiatori seriali e minacciato di morte"

Era stato preso di mira dal ministro Salvini e dopo insultato sui social. E oggi ha deciso di rispondere. Nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva pubblicato il video di un contestatore che, in occasione della visita a Messina il 6 agosto dopo l’ultimo ok al Ponte sullo Stretto, aveva criticato con foga l'infrastruttura usando termini come Dario Costa – questo il nome del 21enne di Messina protagonista della clip, studente di psicologia clinica all’Università di Firenze – ha risposto al ministro con un video sui social: «Caro Salvini, lei non è un ministro ma un uomo cui è stato dato troppo potere – dice – Mi hanno augurato morte, infarto, castrazione chimica, tumori e minacciato di pestaggio». Costa ha dichiarato che denuncerà alla polizia postale gli autori degli insulti social. «Ha fatto tutto questo – dice nell’ultima sferzata al ministro – perché ha paura del dissenso».