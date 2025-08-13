Eolie prese d’assalto dai turisti “mordi e fuggi”. Un pienone... a metà

Sarà un Ferragosto con il pienone nell’arcipelago eoliano. Le isole, dopo un luglio ed inizio agosto che hanno fatto registrare un leggero incremento (4-5%), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono state letteralmente prese d’assalto, a partire dallo scorso fine settimana con aliscafi e navi che viaggiano a pieno carico. Un “assalto” da turismo di massa (unica eccezione Salina) che genera tanta, troppa confusione, mandando spesso in tilt i servizi pubblici essenziali. Un “pienone” costituito prevalentemente da giovanissimi e che, comunque, per gli operatori turistici è solo un “lenitivo” che non serve certo a sanare i conti di una estate che, al di là dei numeri di presenze in crescita, ha fatto registrare una decisa restrizione dei giorni di permanenza. Le famiglie che si concedevano quindici giorni di vacanza negli alberghi, in ville o appartamenti presi in affitto, nelle tranquille zone di campagne, oggi rappresentano un diffuso rimpianto del passato. Alle presenze “stanziali” bisogna aggiungere i sempre più numerosi “mordi e fuggi” (in questo periodo ne arrivano in media 2.500 al giorno) che raggiungono le Eolie dalla costa calabra e sicula. Se a terra il numero dei vacanzieri è lievitato notevolmente, lo stesso si può dire a mare. Notevole il traffico da diporto, costituito da imbarcazioni di ogni dimensione e tipologia, intente a solcare l’azzurro e incontaminato mare dell’arcipelago, quest’anno, più che mai, meta di un considerevole numero di vip: ultimo, in ordine di tempo, il ministro Guido Crosetto. Per garantire un Ferragosto il più sereno e tranquillo, possibile, le forze dell’ordine stanno predisponendo controlli più serrati. Iniziative ludiche e di socializzazione sono state organizzate per il giorno di Ferragosto a Lipari e Santa Marina Salina, oltre che dagli esercenti le attività turistiche.