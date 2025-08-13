Bisogna dormire, non conferire. A Taormina petizione contro gli orari dei rifiuti

La richiesta è netta: rivedere gli orari di conferimento dei rifiuti stabiliti da cinque ordinanze sindacali emanate nel 2024 e nel 2025 che obbligano l’esposizione dei mastelli tra l’1.30 e le 5 del mattino.

Ad avanzarla è il Comitato “Diritto al sonno” nel centro storico di Taormina, che ha depositato al Municipio una petizione firmata da 36 residenti dell’asse commerciale tra Porta Catania e Porta Messina.

Secondo i promotori questa disposizione lede il diritto al sonno e incide negativamente sulla salute e sulla qualità della vita di chi vive stabilmente nel centro storico, spesso da generazioni.

«Non siamo contrari alla raccolta differenziata – spiegano i firmatari – ma chiediamo orari compatibili con la vita reale dei cittadini. Il turismo non può giustificare tutto, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono famiglie, anziani e lavoratori. Gli attuali orari costringono molti residenti a rinunciare al sonno per rispettare gli obblighi previsti e questa condizione, protratta per mesi, compromette gravemente la salute, il benessere e la qualità della vita, in violazione del diritto fondamentale al riposo».

