Home / Cronaca / Bisogna dormire, non conferire. A Taormina petizione contro gli orari dei rifiuti

Bisogna dormire, non conferire. A Taormina petizione contro gli orari dei rifiuti

Trentasei residenti del centro storico riuniti nel Comitato “Diritto al sonno” chiedono la modifica dell’ordinanza ed evidenziano anche imperfezioni nel servizio di raccolta

La richiesta è netta: rivedere gli orari di conferimento dei rifiuti stabiliti da cinque ordinanze sindacali emanate nel 2024 e nel 2025 che obbligano l’esposizione dei mastelli tra l’1.30 e le 5 del mattino.
Ad avanzarla è il Comitato “Diritto al sonno” nel centro storico di Taormina, che ha depositato al Municipio una petizione firmata da 36 residenti dell’asse commerciale tra Porta Catania e Porta Messina.
Secondo i promotori questa disposizione lede il diritto al sonno e incide negativamente sulla salute e sulla qualità della vita di chi vive stabilmente nel centro storico, spesso da generazioni.
«Non siamo contrari alla raccolta differenziata – spiegano i firmatari – ma chiediamo orari compatibili con la vita reale dei cittadini. Il turismo non può giustificare tutto, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono famiglie, anziani e lavoratori. Gli attuali orari costringono molti residenti a rinunciare al sonno per rispettare gli obblighi previsti e questa condizione, protratta per mesi, compromette gravemente la salute, il benessere e la qualità della vita, in violazione del diritto fondamentale al riposo».
