Batteri nell'acqua, il Comune di Alì Terme dispone il divieto temporaneo di utilizzo per scopi potabili

Il Comune di Alì Terme ha disposto il divieto temporaneo di utilizzo per scopi potabili dell’acqua distribuita dal serbatoio comunale e dalle fontane pubbliche, a causa del superamento dei limiti di legge relativi ai batteri coliformi riscontrato nelle ultime analisi. A firmare l'ordinanza n. 101 del 13/08/2025 il sindaco, che specifica come l’acqua potrà essere utilizzata solo per usi non potabili (igiene personale, pulizie, ecc.). Può essere usata per il consumo umano solo previa bollitura per almeno 10 minuti. L’ordinanza ha effetto immediato e sarà valida fino al completo rientro nei parametri di legge e a nuova comunicazione ufficiale.