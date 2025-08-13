Agosto messinese 2025: “Aspettando la Vara”, gli appuntamenti fino a venerdì 15

Continua il programma degli appuntamenti dell’agosto Messinese 2025, coordinato dall'assessorato alle Politiche culturali e al turismo, d'intesa con il sindaco Federico Basile, patrocinato dal Ministero della Cultura e sostenuto dal contributo dell’assessorato regionale del Turismo, guidato dall’on. Elvira Amata e in raccordo con il Ministero del Turismo. Il calendario si concluderà venerdì 15 agosto con la Processione della Vara e gli eventi collaterali.

Oggi, mercoledì 13, alle ore 7.30, trasferimento dei Giganti da Camaro a Piazza Unione Europea. Dalle 17 sino alle 19, visite guidate al Museo Vara e Giganti, a cura dei volontari del SCU della Biblioteca comunale.

Alle 19, alla Corte dei Mari, in via Consolare Pompea, serata amarcord, "Messina l'Irrera a Mare e la Rassegna Cinematografica", in occasione del 70° anniversario della Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina (1955-2025). Ingresso libero per la rievocazione storica. Introduzione del sindaco Federico Basile e dell'assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, relazione storica di Nino Genovese, video documentario della rassegna a cura di Pietro Racchiusa, testimonianze Geri Villaroel ed Egidio Bernava, con il contributo di Ninni Panzera. Organizzazione e coordinamento di Milena Romeo e Sergio Di Giacomo.