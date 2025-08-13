Addio a Valerio Mazzei, cardiochirurgo fuoriclasse al "Papardo" di Messina e originario di Catanzaro

Nella cardiochirurgia era un fuoriclasse. E Messina ha avuto la fortuna per qualche anno di avere all’ospedale Papardo uno dei migliori specialisti non solo d’Italia. Un medico che aveva scelto la professione per passione e la cardiochirurgia per vocazione. È morto a 72 anni il dott. Valerio Mazzei. Nel suo itinerario professionale ha lasciato il segno in tutte le città dove ha svolto la sua attività, anche per le sue capacità innovative. Molti suoi pazienti sono stati operati a cuore battente, seguendo una tecnica introdotta dal prof. Antonio Calafiore, il suo mentore, cardiochirurgo all’ospedale di Chieti.

Valerio Mazzei era originario di Catanzaro. Da anni si era trasferito a Bari. A Messina - tra il 2002 e il 2008 - è stato al timone della cardiochirurgia dell’ospedale Papardo. E sono centinaia i pazienti che lo ricordano per la sua umanità, oltre che per le sue qualità professionali.