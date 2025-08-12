Violenza sessuale a Messina, al setaccio le telecamere di piazza Cairoli: sentita la vittima 15enne

Gli agenti della Squadra Mobile di Messina, per tutta la giornata di ieri, hanno acquisito e passato al setaccio le immagini dalle videocamere di sorveglianza acquisite nella zona di piazza Cairoli e nelle vie vicine per cercare di ricostruire l’aggressione denunciata dalla 15enne. Dalla visione di quei filmati gli agenti contano di avere un quadro più completo possibile su cosa possa essere avvenuto.

Solo nella serata di ieri, insieme ad uno psicologo, gli agenti della Mobile sono riusciti a parlare con la ragazza che si trova ricoverata al Policlinico. A lei hanno chiesto di ripercorrere quanto avvenuto quella sera, cercando indicazioni soprattutto su dove è avvenuto l’episodio così da circoscrivere anche le indagini e la visione delle immagini di videosorveglianza. Ad indagare è la sezione della Squadra Mobile che si occupa dei reati contro i minori. Per ascoltarla si è dovuto attendere perché la giovane sarebbe apparsa molto scossa, sin dal suo arrivo in ambulanza pronto soccorso del Policlinico dove avrebbe confidato ad un medico di aver subito una violenza da uno sconosciuto.

