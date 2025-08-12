Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Violenza sessuale a Messina, al setaccio le telecamere di piazza Cairoli: sentita la vittima 15enne

Violenza sessuale a Messina, al setaccio le telecamere di piazza Cairoli: sentita la vittima 15enne

La giovane è stata ascoltata ieri sera al Policlinico con l’assistenza di uno psicologo. Al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza

Gli agenti della Squadra Mobile di Messina, per tutta la giornata di ieri, hanno acquisito e passato al setaccio le immagini dalle videocamere di sorveglianza acquisite nella zona di piazza Cairoli e nelle vie vicine per cercare di ricostruire l’aggressione denunciata dalla 15enne. Dalla visione di quei filmati gli agenti contano di avere un quadro più completo possibile su cosa possa essere avvenuto.
Solo nella serata di ieri, insieme ad uno psicologo, gli agenti della Mobile sono riusciti a parlare con la ragazza che si trova ricoverata al Policlinico. A lei hanno chiesto di ripercorrere quanto avvenuto quella sera, cercando indicazioni soprattutto su dove è avvenuto l’episodio così da circoscrivere anche le indagini e la visione delle immagini di videosorveglianza. Ad indagare è la sezione della Squadra Mobile che si occupa dei reati contro i minori. Per ascoltarla si è dovuto attendere perché la giovane sarebbe apparsa molto scossa, sin dal suo arrivo in ambulanza pronto soccorso del Policlinico dove avrebbe confidato ad un medico di aver subito una violenza da uno sconosciuto.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province