Vara di Messina, si completa il montaggio della machina votiva: sistemata la Madonna con il nuovo abito

Si completa il montaggio della Vara sotto gli occhi curiosi di tanti devoti a piazza Castronovo: collocati la Madonna e il Cristo Redentore con i nuovi abiti realizzati dalle signore della Banca del tempo e benedetto ieri sera in Cattedrale, al termine del Giubileo dei tiratori, insieme a uno degli angeli delle nove schiere dei cori (Angeli, Arcangeli, Principati, Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni, Cherubini e Serafini).

Questa sera alle 19 nella chiesa dei Catalani mons. Roberto Romeo e il prof. Giacomo Sorrenti terranno una conferenza sul significato teologico della machina votiva.