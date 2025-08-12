Vara 2025: uno speciale di 8 pagine su Gazzetta del Sud, la diretta della processione e i fuochi su Rtp e sul sito

Torna l'appuntamento che tutti i messinesi attendono: il giorno dell'Assunta e della processione della Vara. Cinquecento anni di storia, una delle processioni più antiche di Sicilia, uno dei più celebri e antichi carri devozionali esistenti in Europa. Un evento che tutto il Gruppo Ses seguirà sui suoi mezzi e sulle piattaforme social. In attesa della processione del 15 agosto spazio alla processione sui nostri mezzi, con uno speciale "Aspettando la Vara" sul sito Gazzettadelsud.it, mentre sui social continueremo a regalare tante curiosità, mentre Rtp seguirà passo passo nel suo Tg l'avvicinamento alla Festa dell'Assunta con interviste ai protagonisti e ai componenti dell'Amministrazione comunale. Giovedì 14, invece, in edicola con Gazzetta del Sud uno speciale di otto pagine, con tante curiosità storiche sulla festa amata dai messinesi.

Anche quest'anno la Rtp vi offrirà la diretta dell'evento dalle 17,30 alle 22 e poi in chiusura lo spettacolo dei fuochi d'artificio. In studio Saro Pasciuto, mentre la processione della Vara sarà seguita tra le corde da Salvatore De Maria, Francesca Stornante e Rachele Gerace. Al coordinamento editoriale Mauro Cucè, mentre il coordinamento tecnico e regia sono affidati a Roberto Travia, con la realizzazione tecnica di Most Srl e PVK di Antonio Grasso. La diretta sarà trasmessa anche su Tgs, a livello regionale.