Tra patenti ritirate e possesso di droga: il bilancio dei controlli nella costa jonica di Messina

I servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti per il periodo estivo dal Questore Annino Gargano e messi in campo dalla Polizia di Stato con Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, continuano ad interessare le aree maggiormente frequentate da residenti e turisti, anche della provincia.

A Taormina, Giardini Naxos e nei principali centri della costa ionica hanno interessato strade e autostrade, nonché i luoghi di ritrovo maggiormente frequentati, come stabilimenti balneari, discoteche e locali notturni.

Nell’ambito dei posti di controllo, sono state elevate 12 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, si è proceduto a 5 sequestri amministrativi ed è stata ritirata una carta di circolazione e due patenti; infine, una persona è stata sanzionata in quanto gli agenti hanno registrato, mentre era alla guida, un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla normativa vigente.

A margine dei servizi svolti nell’hinterland di Taormina, nell’ultimo weekend sono state controllate 455 persone e sottoposti a verifica 183 veicoli.