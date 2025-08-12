Rassegna stampa 12-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Violenza sessuale a Messina, al setaccio le telecamere di piazza Cairoli: sentita la vittima 15enne

PONTE SULLO STRETTO

Il Ponte, i tre sindaci dello Stretto e quegli approcci… completamente diversi

IN EVIDENZA

Sicilia, la Corte dei conti boccia il Piano rifiuti: dubbi sui termovalorizzatori

Il “buco nero” della gestione dell’acqua in Sicilia: smascherato l’alibi della siccità

Capo Peloro e le isole Eolie diventano le “antenne” del Mediterraneo

SANITA'

Ospedale di Patti, chirurgia a mezzo servizio… tra ricoveri sospesi e urgenze “a orario”

Ospedale di Milazzo, si stacca l’intonaco: chiusa la farmacia, medicina interna trasferita a Barcellona

LE STRUTTURE

Impianti sportivi a Messina: a settembre al via i lavori all’ex campo Santamaria

Patti, nuovo volto per lo stadio “Gepy Faranda”: rinasce il cuore sportivo della città