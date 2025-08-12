Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Patti, nuovo volto per lo stadio "Gepy Faranda": rinasce il cuore sportivo della città

Patti, nuovo volto per lo stadio "Gepy Faranda": rinasce il cuore sportivo della città

Dopo anni di lavori, e di spese lievitate per oltre 250.000 euro rispetto al budget iniziale, lunedì 18, alle 18.30, cerimonia di inaugurazione dell’ impianto di Case Nuove Russo

Lunedì 18 verrà mostrato il nuovo volto dello stadio comunale “Gepy Faranda”.
Dopo anni di chiusura e il grosso intervento di restyling, lo storico impianto di contrada Case Nuove Russo si prepara così a tornare al centro della vita cittadina quale polo sportivo efficiente ma anche presidio di aggregazione sociale.
La riconsegna è fissata alle 18.30 con l’atteso taglio del nastro che avverrà alla presenza di cittadini, atleti e rappresentanti istituzionali. La cerimonia inaugurale prevede momenti celebrativi con le squadre cittadine pronte a riprendere ufficialmente le proprie attività nella "nuova" casa del calcio pattese, nonché interventi delle autorità locali, tra cui il sindaco Gianluca Bonsignore e l’esperto allo Sport Ciccio Nardi, che tirano un sospiro di sollievo dopo un iter che ha incontrato diverse pietre d’inciampo.
