Patti, nuovo volto per lo stadio "Gepy Faranda": rinasce il cuore sportivo della città

Lunedì 18 verrà mostrato il nuovo volto dello stadio comunale “Gepy Faranda”.

Dopo anni di chiusura e il grosso intervento di restyling, lo storico impianto di contrada Case Nuove Russo si prepara così a tornare al centro della vita cittadina quale polo sportivo efficiente ma anche presidio di aggregazione sociale.

La riconsegna è fissata alle 18.30 con l’atteso taglio del nastro che avverrà alla presenza di cittadini, atleti e rappresentanti istituzionali. La cerimonia inaugurale prevede momenti celebrativi con le squadre cittadine pronte a riprendere ufficialmente le proprie attività nella "nuova" casa del calcio pattese, nonché interventi delle autorità locali, tra cui il sindaco Gianluca Bonsignore e l’esperto allo Sport Ciccio Nardi, che tirano un sospiro di sollievo dopo un iter che ha incontrato diverse pietre d’inciampo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale