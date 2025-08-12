Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ospedale di Patti, chirurgia a mezzo servizio... tra ricoveri sospesi e urgenze "a orario"

Ospedale di Patti, chirurgia a mezzo servizio... tra ricoveri sospesi e urgenze "a orario"

Da ieri tutte le emergenze vengono garantite ma solo fino alle 20! A pieno servizio solo tre chirurghi (direttore compreso) con turni massacranti

A Patti anche un semplice incidente, un banale malessere potrebbe trasformarsi in tragedia: l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Barone Romeo” ha infatti, dallo scorso 21 luglio, ufficialmente interrotto i ricoveri oltre a sospendere il servizio di emergenza/urgenza (da ieri, grazie allo spirito di servizio del poco personale, viene però nuovamente garantito, ma solo fino alle 20 ndc).
Lo “stop” è arrivato non per una ristrutturazione programmata o per un piano di riorganizzazione sanitaria, ma per un motivo molto più allarmante: non ci sono abbastanza medici chirurghi per garantire la sicurezza dei pazienti e per poter lavorare in sicurezza. Un problema, quello della carenza di personale, che si avverte a livello nazionale ma che, nel nosocomio di Patti, prende le vesti di una pericolosa emergenza.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province