Ospedale di Patti, chirurgia a mezzo servizio... tra ricoveri sospesi e urgenze "a orario"

A Patti anche un semplice incidente, un banale malessere potrebbe trasformarsi in tragedia: l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Barone Romeo” ha infatti, dallo scorso 21 luglio, ufficialmente interrotto i ricoveri oltre a sospendere il servizio di emergenza/urgenza (da ieri, grazie allo spirito di servizio del poco personale, viene però nuovamente garantito, ma solo fino alle 20 ndc).

Lo “stop” è arrivato non per una ristrutturazione programmata o per un piano di riorganizzazione sanitaria, ma per un motivo molto più allarmante: non ci sono abbastanza medici chirurghi per garantire la sicurezza dei pazienti e per poter lavorare in sicurezza. Un problema, quello della carenza di personale, che si avverte a livello nazionale ma che, nel nosocomio di Patti, prende le vesti di una pericolosa emergenza.

