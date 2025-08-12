Ospedale di Milazzo, si stacca l'intonaco: chiusa la farmacia, medicina interna trasferita a Barcellona

Momenti di panico ieri mattina all’ospedale di Milazzo per il distacco di una consistente parte di intonaco dal soffitto del locale che ospita la Farmacia del “Fogliani”. Un crollo avvenuto mentre al piano superiore sono in corso i lavori per la riqualificazione dei reparti del nosocomio mamertino e l’adeguamento sismico della struttura con i fondi ottenuti dal Pnrr. I calcinacci hanno rischiato di colpire la dottoressa che gestisce il il servizio di erogazione farmaci e presìdi della struttura. Ovviamente per ragioni di sicurezza, il servizio è stato sospeso in attesa del ripristino dell’area interessata. L’Asp ha subito disposto un sopralluogo tecnico dell’edificio per capire le ragioni del crollo, ma già oggi l’erogazione dei farmaci potrebbe riprendere.

Sui lavori invece il manager Cuccì ha ribadito che gli stessi seguiranno un preciso cronoprogramma e che non vi saranno penalizzazioni per l’utenza, fatta eccezione per qualche disagio di natura logitistica. «Siamo impegnati in un progetto di ammodernamento e potenziamento della nostra struttura ospedaliera, che rappresenta un passo cruciale per fornire un ambiente più sicuro ed efficiente sia per i nostri pazienti che per il personale – ha detto Cuccì –. Questi lavori, finanziati dal Pnrr e dall’Asp, dimostrano il nostro impegno nel garantire un’assistenza sanitaria di qualità, anche in circostanze complesse.

