Milazzo, visita del comandante generale Carlone alla Capitaneria di Porto

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Milazzo, accompagnato dal direttore marittimo della Sicilia Orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda.

Ad accogliere l’ammiraglio Carlone è stato il capo del compartimento marittimo di Milazzo, capitano di fregata Alessandro Sarro, insieme a tutto il personal schierato.

Nel corso dell’incontro, Carlone ha rivolto un saluto a tutti i militari e civili presenti, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidiano svolto al servizio della collettività, con particolare riferimento all’intensa attività operativa che caratterizza il periodo estivo e la prossimità del Ferragosto.

L’ammiraglio ha sottolineato l’importanza strategica del territorio milazzese, porta d’accesso per le Isole Eolie e sede di un’Area Marina Protetta, dove la tutela dell’ambiente marino e costiero si coniuga con la gestione di un rilevante flusso turistico.