Messina, vandalizzata la spiaggia attrezzata del Punto Blu all'Istituto Marino di Mortelle

Atto di vandalismo ai danni della spiaggia attrezzata del Punto Blu presso l’Istituto Marino di Mortelle, un polo dedicato a famiglie e servizi integrativi per minori, con particolare attenzione all’integrazione sociale e ai servizi per bambini con e senza disabilità. La struttura, gestita dall’Azienda Speciale Messina Social City, offre in particolare nel periodo estivo esperienze di inclusione e socializzazione per minori con disabilità e le loro famiglie, rappresentando un presidio di solidarietà e accoglienza.

“Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo un bene materiale ma soprattutto un luogo simbolo di inclusione e speranza per tante famiglie. A nome dell’Amministrazione comunale condanno con forza questo atto e assicuro il massimo impegno affinché la struttura possa tornare al più presto pienamente fruibile. Nessuno riuscirà a fermare il nostro lavoro per una città sempre più solidale”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

“La spiaggia attrezzata del Punto Blu – ha aggiunto la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini – è frutto di un impegno quotidiano per offrire ai bambini e ai ragazzi uno spazio sicuro, accogliente e inclusivo. Questo atto di vandalismo ferisce l’intera comunità, ma non scalfisce la nostra determinazione. Continueremo a lavorare, insieme alle famiglie, per garantire la continuità dei servizi e restituire ai nostri piccoli utenti la serenità che meritano”.

