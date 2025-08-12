Messina, parcheggiano sullo scivolo per disabili in spiaggia a Rodia: multa di 206 euro

Avevano parcheggiato in spiaggia sullo scivolo che consente ai disabili di raggiungere la riva. E' accaduto ieri sera a Rodia, dove i vigili urbani coordinati dal comandante Giardina sono intervenuti per multare e far rimuovere le auto dal carrattrezzi. A quel punto i due proprietari delle auto si sono fatti vivi e hanno spostato le auto appena in tempo per evitare l'intervento del carro attrezzi che nel frattempo era giunto sul posto. Per loro un verbale di 206 euro per violazione al codice dalla navigazione. L'articolo 1161 del Codice della Navigazione riguarda infatti l'occupazione abusiva di spazio demaniale e l'inosservanza dei limiti alla proprietà privata in prossimità del demanio marittimo o degli aeroporti. In sostanza, punisce chiunque occupi arbitrariamente tali aree, ne impedisca l'uso pubblico o vi apporti innovazioni non autorizzate, o non rispetti i vincoli imposti sulle proprietà private vicine.