Messina, dopo l'incendio al cimitero di Pezzolo le garanzie di Minutoli: "Interventi tempestivi"

In seguito alle criticità emerse nel cimitero di Pezzolo a Messina dopo l’incendio della scorsa settimana, l’assessore Minutoli è intervenuto per rassicurare la cittadinanza.

"Ho già avuto modo di confrontarmi con diversi abitanti del villaggio Pezzolo – dichiara Minutoli – per informarli che sono in corso e già programmati interventi mirati alla messa in sicurezza generale del cimitero. Tali azioni si aggiungono ai lavori di manutenzione e pulizia già eseguiti, tra cui la scerbatura e la sistemazione della pavimentazione di alcune vie interne al Villaggio". L’assessore assicura inoltre che l’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione, garantendo interventi tempestivi per tutelare la sicurezza e la fruibilità dell’area cimiteriale.