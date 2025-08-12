Messina, apertura straordinaria della Cattedrale e della cripta in notturna per l'anniversario della dedicazione

Domani 13 agossto, in occasione dell’anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Messina apertura straordinaria dell’intero complesso monumentale, con la sacrestia, il Tesoro e il Campanile astronomico.

Due concerti d’organo in Duomo alle 12,15 la matinèe a cura del maestro Riccardo Tiberia e alle 21,30 con la cappella musicale Santa Maria Assunta.

Sempre domani, il Campanile sarà visitabile dalle 9,30 alle 18 e dalle 21 alle 23,30, mentre il Tesoro dalle 9 alle 16.



Apertura straordinaria della Chiesa Santa Maria sotto il Duomo con la cripta dalle 10 alle 23,30, dove sarò possibile ammirare due importanti opere - una lastra in bronzo del 18mo secolo raffigurante l’Assunzione al cielo di Maria e il testamento del vescovo di Lipari Francesco Maria Di Miceli - che resteranno esposte fino al 14.