Messina, a Ferragosto resteranno aperti tutti i cimiteri

C’è una novità nel calendario di apertura dei cimiteri, sia quello di via Catania che gli altri. Venerdì , in occasione della ricorrenza della Festività dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri cittadini saranno aperti ai visitatori in orario diurno, dalle 8 sino alle 13. Domani, mercoledì 13, il Gran Camposanto e giovedì 14 agosto tutti gli altri cimiteri cittadini osserveranno, invece, regolarmente la rispettiva chiusura settimanale. «L’iniziativa – ha spiegato l'Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – nasce per permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari in una giornata speciale, garantendo loro un momento di raccoglimento e memoria».