La nave scuola Palinuro lascia il Porto di Messina: boom di visitatori sul veliero della Marina Militare

Ha lasciato il Porto di Messina la nave scuola Palinuro, che nei giorni di sosta ha registrato il boom di visitatori. Nel passaggio da Capo Peloro, tanti i bagnanti che hanno potuto ammirare dalle spiagge il prestigioso veliero.

L’ormeggio della Palinuro nel porto cittadino rappresenta ormai una tradizione fortemente radicata, che l’amministrazione comunale accoglie ogni volta con sincera gratitudine, ringraziando la Marina Militare Italiana per il costante e rinnovato sostegno alla manifestazione e per la partecipazione dell'imbarcazione alla XVII edizione della Rievocazione dello sbarco di Don Giovanni d’Austria.