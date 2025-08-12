La badante russa uccisa a Barcellona, confermato il carcere per Michelangelo Corica

Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal gip del Tribunale di Barcellona nei confronti di Michelangelo Corica, il dj sessantenne arrestato dalla Squadra Mobile di Messina con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Raisa Kiseleva, la bandante russa trovata morta nel greto del torrente Longano lo scorso 12 luglio. Ieri il procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera aveva discusso il riesame chiedendo la conferma del provvedimento cautelare.

Il legale dell'imputato aveva invece richiesto l'annullamento della misura. Secondo la ricostruzione degli eventi, lo scorso 7 luglio Corica avrebbe invitato la donna a seguirlo presso la sua abitazione, ma al suo rifiuto, un contatto tra i due avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla donna, che era seduta sul muretto del torrente. La caduta nel fiume avrebbe provocato gravi ferite, e nonostante la situazione di grave pericolo per la vita della 75enne, l’uomo non le avrebbe prestato soccorso, allontanandosi invece senza aiutarla.