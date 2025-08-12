Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Incidente sulla A18 tra Giarre e Fiumefreddo: traffico in tilt verso Messina

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 11.45 di oggi lungo l’autostrada A18, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, al chilometro 58, in direzione Messina. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture e, secondo le prime informazioni, ci sarebbero sette persone ferite. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare soccorso ai coinvolti, mentre la polizia stradale del compartimento di Giardini Naxos è impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso. Gli agenti stanno cercando di fluidificare il traffico, deviando i veicoli e monitorando la situazione per evitare ulteriori disagi.

