Impianti sportivi a Messina: a settembre al via i lavori all'ex campo Santamaria

Impianti sportivi a Messina: a settembre al via i lavori all'ex campo Santamaria

Pubblicato l’affidamento della manutenzione straordinaria dell’ex Gil alla Nova Cean srl. La III Circoscrizione guarda avanti e chiede che la gestione venga affidata alla Social City

Il campo di atletica Santamaria

Il campo di atletica Santamaria “ex Gil” potrebbe presto tornare fruibile. I lavori attesi da tempo potrebbero, infatti, partire presto. Anzi dovrebbero. È stato pubblicato sull’albo pretorio l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto firmato dal dirigente Pietro Certo dei lavori di manutenzione straordinaria per l’impianto di atletica che si trova in pieno centro città. Il problema è noto e la struttura versa in condizioni di abbandono da tempo.
L’amministrazione ha destinato circa 39mila euro (compresi Iva e oneri) per rimetterla in funzione. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Nova Cean Edil srl che ha offerto un ribasso d’asta del 16.5% rispetto alla somma messa a disposizione da Palazzo Zanca.
Il progetto è stato verificato e validato dalla responsabile unica del procedimento, architetta Mariagiovanna Sturniolo.
I lavori, quindi, dovrebbero partire ad inizio settembre e durare circa un mese e mezzo. L’obiettivo è quello di far ritornare la struttura operativa a metà ottobre.
