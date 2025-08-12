Il Ponte, i tre sindaci dello Stretto e quegli approcci... completamente diversi

Tre sindaci, tre approcci diversi alla “madre di tutte le questioni”. Il messinese Federico Basile, dopo aver attraversato una fase di dubbi e tormenti (in conseguenza della linea “dura” adottata all’inizio del 2024 dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca), è entrato ormai nell’ottica, con un approccio “costruttivo”, di dover fare i conti con l’imminente avvio delle opere propedeutiche al Ponte sullo Stretto. Il reggino Giuseppe Falcomatà, che ha sempre detto di non essere contrario al collegamento stabile ma di ritenere insostenibile “questo” progetto, portato avanti dal Governo Meloni-Salvini, ha assunto una posizione sfavorevole (anche in obbedienza alla linea dettata dal suo partito, il Pd, a livello nazionale), pur con qualche distinguo e apertura nei confronti della “Stretto”, allorché si è trattato di discutere degli interventi connessi e delle opere di cui potrebbe beneficiare Reggio Calabria.

La villese Giusy Caminiti, da parte sua, è tra coloro che guidano il Fronte del No, ritenendo il Ponte una sciagura per lo Stretto e anche per la cittadina da lei amministrata (Villa San Giovanni ha poco più di 12mila abitanti, ma è uno snodo nevralgico e da decenni paga, come la dirimpettaia Messina, l’infernale scotto del traffico di attraversamento, con i Tir che ne invadono le strade a ogni ora).

