Grande spettacolo al Monte di Pietà con il concerto “Franco Battiato Tribute”

Il seicentesco complesso monumentale Monte di Pietà, sta ospitando l’ultimo appuntamento della prima parte della kermesse organizzata dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con il Comune e la Città Metropolitana di Messina: un evento unico per respirare mito, storia e bellezza attraverso l'universo musicale e poetico di Franco Battiato con il concerto “Franco Battiato Tribute”, la cura dell’eterno con il Coro Lirico Siciliano diretto dal maestro Francesco Costa e la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto.

Il programma prevede l'esecuzione delle più rappresentative canzoni del grande cantautore, con un particolare e innovativo arrangiamento per solisti pop, coro lirico, orchestra e band, e precisamente: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L'animale, Strade parallele, Testamento, Povera patria, L'ombra della luce, L'Era del cinghiale bianco, Stranizza d'amuri, Bandiera bianca, Medley Cuccurucucù Paloma - La Cura - Centro di gravità permanente”, Voglio vederti danzare. La programmazione riprenderà poi il 31 agosto con lo spettacolo “Archimede”, la solitudine di un genio con Mario Incudine.