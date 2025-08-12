Ferragosto a Messina, niente falò e bivacchi: l'ordinanza del sindaco Basile

In vista della festività di Ferragosto, il sindaco di Messina ha adottato un’ordinanza sindacale che vieta, dalle ore 8.00 del 14 agosto fino alle ore 1.00 del 16 agosto 2025, la detenzione, il trasporto e l’accensione di falò e fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud della città, nonché nelle aree pubbliche e demaniali marittime limitrofe. Il provvedimento include anche il divieto di utilizzo e installazione di tende, gazebo, strutture per campeggio o bivacco, nonché il divieto di introdurre bottiglie o recipienti contenenti bevande alcoliche o superalcoliche, salvo le attività autorizzate di somministrazione all’interno dei pubblici esercizi, con limitazioni dopo le ore 21.00. L’ordinanza nasce dall’esigenza di garantire la sicurezza pubblica, il decoro urbano e la tutela ambientale, contrastando fenomeni che possono causare rischi per l’incolumità, degrado e forte impatto sull’ambiente costiero, oltre a generare rumori molesti e assembramenti non autorizzati.

Sono altresì vietate attività pirotecniche non autorizzate, il trasporto di oggetti contundenti e l’uso di apparecchiature sonore che possano disturbare la quiete pubblica.

"La festa di Ferragosto è un momento di convivialità e tradizione per la nostra comunità, ma deve svolgersi nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente. Con questa ordinanza vogliamo assicurare a tutti cittadini e visitatori un Ferragosto sereno, tutelando le nostre spiagge, la quiete pubblica e la sicurezza di tutti. Confidiamo nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno", dichiara il Sindaco Federico Basile.