Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Taormina: il tenente Dante Calabrese subentra al maggiore Borbone

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Taormina tra il maggiore Francesco Borbone, chiamato ad assumere un nuovo importante incarico a Roma, e il tenente Dante Calabrese. Nei tre anni in cui ha diretto la Compagnia di Taormina, il magg. Borbone ha conseguito rilevanti risultati sia nel settore tributario che extra-tributario, facendosi apprezzare per la professionalità e le doti umane. Il testimone adesso passa al tenente Dante Calabrese, 28 anni, di origini lombarde, laureato in Giurisprudenza, che giunge dal II Gruppo di Genova, dove ha ricoperto per due anni l’incarico di Comandante della Sezione Operativa e per un anno l’incarico sovraordinato in sede vacante di Comandante del 2° Nucleo Operativo, contesto portuale nel quale ha avuto l’opportunità di cimentarsi in importanti attività di polizia doganale e giudiziaria. Il comandante Provinciale di Messina, col. t.SPEF Girolamo Franchetti, nel ringraziare il magg. Borbone per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo comandante della Compagnia i migliori auguri per il nuovo incarico.