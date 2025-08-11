"Truffa dello specchietto" a S. Teresa di Riva: arrestato un 37enne

I Carabinieri di Santa Teresa di Riva hanno arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'individuo, originario del siracusano, è stato bloccato dopo un breve inseguimento a seguito del tentativo di attuare la cosiddetta "truffa dello specchietto" ai danni di un anziano automobilista.

L'episodio è avvenuto domenica scorsa, quando l'uomo, alla guida della sua auto, ha affiancato la vettura di un anziano del posto. Per simulare un incidente, ha lanciato un oggetto contro la carrozzeria della vittima. Successivamente, ha accusato l'anziano di avergli danneggiato l'auto e ha richiesto un risarcimento in contanti immediato per evitare il coinvolgimento dell'assicurazione.

L'intera scena è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari, il 37enne è fuggito a bordo della sua auto, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

Gli accertamenti successivi hanno fornito un quadro indiziario sufficiente per motivare l'arresto dell'uomo, che è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.