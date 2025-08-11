Rassegna stampa 11-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Ponte sullo Stretto: espropri, indennità, “trattative”. Cosa accadrà a Messina nei prossimi mesi
IN PROVINCIA
- Milazzo, cresce il fronte della protesta per il trasferimento del reparto di Medicina a Barcellona
- Patti, dopo 7 mesi riaperta al transito la Provinciale 119 che collega diverse borgate alla città
